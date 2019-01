Venezuela : armée au pouvoir, gouvernement de transition, négociations... Les scénarios sur la table

Le dirigeant socialiste a été réélu en mai 2018 lors d'un scrutin boycotté par l'opposition et dont le résultat a été contesté par l'Union européenne et de nombreux pays d’Amérique latine. Il pourrait donc rester au pouvoir jusqu'en 2025 s'il parvient à s'accrocher durant la tempête. Il dispose pour cela de plusieurs atouts : le soutien de l'armée, qui vient de réaffirmer qu'elle était derrière lui, et une opposition divisée. Il pourrait également chercher un soutien financier du côté de ses alliés comme la Chine, la Russie et l'Iran. Caracas livre à la Chine environ 300.000 barils par jour, en remboursement d'une dette de 20 milliards de dollars. Elle doit aussi 10,5 milliards de dollars à la Russie, selon plusieurs cabinets de consultants.