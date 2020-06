Venezuela : Juan Guaido, chef de l'opposition à Nicolas Maduro, se trouverait dans l’ambassade de France à Caracas

Rien ne va plus au Venezuela où le gouvernement et l'opposition continuent de se vouer une haine farouche, dans un climat extrêmement tendu. Juan Guaido, qui, début 2019, se proclamait président de la République par intérim (et qui reste reconnu comme tel par une soixantaine de pays), continue sa guerre contre le chef de l’Etat actuel Nicolas Maduro qu'il qualifie d’"usurpateur" et de "dictateur" ; ce dernier traitant Juan Guaido de "criminel putschiste". Dernier rebondissement dans le conflit : le ministre des affaires étrangères, Jorge Arreaza, a affirmé ce jeudi soir que "le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido se trouve dans l’ambassade de France à Caracas" trois jours après que le président, Nicolas Maduro, eut laissé entendre que son rival s’était "caché" dans une représentation diplomatique.

"Nous ne pouvons pas entrer dans les locaux d’une ambassade de quelque pays que ce soit, en l’occurrence de l’Espagne ou de la France, et faire en sorte que la justice [les] arrête de force. Ce n’est pas possible", a rappelé le ministre, interrogé à la radio sur la présence d’un autre opposant, Leopoldo Lopez, dans la résidence de l’ambassadeur d’Espagne, et sur celle présumée de M. Guaido à l’intérieur de l’ambassade de France. "Nous espérons que ces gouvernements changeront d’avis (…) et livreront ceux qui veulent échapper à la justice vénézuélienne", a-t-il ajouté.