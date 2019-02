Venezuela : l'aide humanitaire américaine au cœur des tensions entre Nicolas Maduro et Juan Guaido

Circulez, il n'y a rien à voir. C'est, en substance, le message claironné ces dernières heures par le Venezuela concernant une crise humanitaire dans le pays. Il n'empêche : la situation s'est aggravée dans le pays sur fond de crise politique depuis le début de l'année. Et elle pourrait s'accentuer, les autorités refusant de laisser entrer l'aide humanitaire qui est bloquée depuis plusieurs jours à la frontière.





Plusieurs tonnes de médicaments, de nourriture et de produits de première nécessité sont en effet stockées depuis le 7 février dans des entrepôts de la ville colombienne de Cucuta, tout près du pont transfrontalier de Tienditas. C'est là que des militaires vénézuéliens bloquent l'accès, avec deux conteneurs et une citerne. Une réponse au discours du président Nicolas Maduro : celui-ci dément l'existence d'une "crise humanitaire" et refuse l'entrée de cette aide, considérant qu'il s'agit d'un premier pas vers une intervention militaire des États-Unis et d'un "show politique". Selon le président, les pénuries de médicaments et de vivres sont uniquement liées aux sanctions américaines.