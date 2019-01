Venezuela : la guerre des nerfs

Au Venezuela, le président contesté Nicolás Maduro a rejeté l'ultimatum de la France. Le samedi 26 janvier 2019, Emmanuel Macron et d'autres Européens le sommaient d'organiser des élections sous huit jours. C'est aussi ce que lui demande son principal opposant, Juan Guaidó, à la tête du Parlement, et qui s'est désigné président par intérim. Un duel qui a réveillé des ambiances de guerre froide au sein même du Conseil de sécurité de l'ONU.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.