Venezuela : le chemin de l'exode

Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole au monde. Cependant, la gestion calamiteuse du régime de Nicolás Maduro a ruiné le pays. Ainsi, pour fuir cette crise, 1,6 million de Vénézuéliens ont déjà quitté le territoire depuis 2015, pour rejoindre des pays comme la Colombie, l'Équateur ou encore le Chili.



