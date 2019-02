Venezuela : les habitants face à la répression du régime de Nicolás Maduro

Au Venezuela, 40 personnes sont mortes et 850 ont été arrêtées depuis le début du mois de janvier. La parole des habitants commence à se libérer peu à peu et le régime de Nicolás Maduro commence à se fissurer. L'opposition attend une forte mobilisation lors des manifestations prévues dans tout le pays ce samedi 2 février.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.