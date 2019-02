Crise au Venezuela : pour Christiane Taubira, l’Europe ne doit pas s’aligner sur l’interventionnisme des Etats-Unis

Face à "l’Amérique la plus interventionniste en pleine proclamation d’isolationnisme", Christiane Taubira dénonce en outre l'attitude des "Européens plus atlantistes que jamais, plus alignés que jamais, plus mimétiques que jamais" tandis que "les Nations unies, atones, paraissent plus aphones que jamais". Déplorant le "triomphe de la diplomatie McDo et Coca", cette dernière ironise enfin : "Comme si cela faisait trop longtemps que les canons n’ont pas tonné en ces lieux."





Les habitants du Venezuela, pays pétrolier et autrefois le plus riche d'Amérique latine, sont actuellement confrontés à de graves pénuries de vivres et de médicaments, ainsi qu'à une inflation galopante. Le président Nicolas Maduro, qui est soutenu notamment par la Russie, la Chine, la Turquie, Cuba et l'Iran, a refusé à plusieurs reprises l'envoi de toute aide humanitaire au Venezuela, un moyen, selon lui, de faciliter une invasion militaire menée par les Etats-Unis pour le renverser. Mais l'opposition reste déterminée à faire rentrer l'aide américaine et canadienne et Juan Guaido a sommé l'armée de ne pas empêcher l'entrée en territoire vénézuélien de cette assistance.