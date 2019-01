Venezuela : pourquoi Nicolas Maduro veut-il rester au pouvoir ?

Le Venezuela connaît une inflation phénoménale. Cent mille personnes fuient le pays chaque mois et certains habitants n'arrivent même plus à se nourrir. L'étau se resserre donc autour de Nicolas Maduro. Le président vénézuélien compte surtout sur le soutien de l'armée pour se maintenir au pouvoir. De son côté, le président autoproclamé, Juan Guaido, essaie de fédérer les parties d'opposition autour de lui.



