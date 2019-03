Venezuela : quels scénarios pour une sortie de crise ?

Nicolas Maduro ne dispose plus que de 14% d'opinions positives, selon l'institut d'enquête Datanalisis. Les conditions actuelles sont telles qu'une grande partie de la population voit en Juan Guaido une solution pacifique et démocratique. Mais y parviendra-t-il ? L'opposant a acquis une telle renommée que les autorités ne peuvent pas se permettre de l'arrêter. Ainsi, s'il a violé la semaine dernière une interdiction de sortie du territoire (une enquête est en cours pour "usurpation"), l'homme politique a pu rentrer au pays sans encombre le 4 mars dernier.





Juan Guaido tentait de faire entrer dans le pays des tonnes d'aides humanitaires offertes principalement par les Etats-Unis et bloquées par les forces armées à la frontière colombienne. Mais M. Maduro et son armée ont tenu bon - le chef de l'Etat y voyait une tentative déguisée d'intervention militaire extérieure.

A la suite de cet échec, le parlementaire a aussitôt promis d'intensifier la mobilisation populaire et l'isolement diplomatique du gouvernement Maduro. "J'annonce une tournée, ma tournée et celle de tous les députés (à travers le pays) pour vous faire venir à Caracas de manière définitive", a-t-il lancé le 9 mars devant des milliers de partisans descendus dans les rues de la capitale. "Après la fin de cette tournée (...) nous annoncerons la date où tous ensemble nous marcherons sur Caracas", a-t-il ajouté. Il s'est dit prêt aussi à soutenir la grève des syndicats du secteur public et a également demandé à l'Union européenne de durcir les sanctions, comme l'ont déjà fait les Etats-Unis.

Cette pression accrue a pour objectif d'amener le haut commandement de l'armée à lâcher Maduro et, à terme, à faire tomber le régime, ouvrant la voie à une transition pacifique et à des élections. "Jusqu'à présent, on a observé peu de signaux positifs en ce sens, mais c'est possible", analyse Michael Shifter, président du think tank Inter-American Dialogue, basé à Washington.

Une transition démocratique et pacifique, un joli scénario, mais plus le temps passe et plus cette solution semble incertaine. Les sanctions américaines pour asphyxier le régime - dont l'embargo sur le pétrole - aggravent encore les difficultés de la vie quotidienne de la population. Avant de provoquer éventuellement la chute du gouvernement, elles risquent, "tôt ou tard, d'abîmer l'image de Guaido", prévient Luis Vicente Leon, analyste vénézuélien et directeur de l'institut Datanalisis.

Pour le politologue Luis Salamanca, M. Maduro parie en un sens sur le "désamour" de M. Guaido qui pourrait survenir.