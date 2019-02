Venezuela : un affrontement particulier entre Juan Guaidó et Nicolás Maduro

Alors que Juan Guaidó était interdit de sortie du territoire, il est arrivé par surprise en Colombie où des milliers de partisans l'ont attendu. Le milliardaire américain Richard Branson y avait organisé un grand concert en vue de récolter 100 millions de dollars pour le Venezuela. Le président Nicolás Maduro a, lui aussi, organisé un concert de l'autre côté de la frontière. Qui aura le plus de succès ? Qu'espèrent les Vénézuéliens ?



