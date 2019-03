Venezuela : un black out qui électrise les tensions

Frontières fermées, rues désertes, coupures d'eau depuis ce jeudi en fin d'après-midi, le Venezuela est en grande partie paralysé faute de courant. Certains habitants de la capitale ont cru leur calvaire terminé vendredi, mais le répit a été de courte durée et des concerts de casseroles ont résonné dès que le courant a de nouveau été coupé.





Cette panne d'électricité sans précédent met le gouvernement de Nicolas Maduro sous pression. La distribution de l'eau dans les immeubles, assurée par des pompes électriques, a été interrompu, tout comme le réseau téléphonique et internet.





Les hôpitaux connaissent une situation dramatique : ceux qui sont équipés de générateurs limitent le courant aux services d'urgence. A l'extérieur de la principale morgue de Caracas, les chambres froides ont elles aussi cessé de fonctionner et déjà, une forte odeur de putréfaction imprègne l'air.





A l'aéroport international de Maiquetia, qui dessert Caracas, les vols ont dû être annulés. Des centaines de personnes patientent. "On est là depuis hier, sans manger et sans toilettes car elles sont fermées", a déclaré Maria, accompagnée de ses deux enfants de 8 et 13 ans, à l'AFP.