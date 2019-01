Venezuela : un leader de l'opposition s'autoproclame président par intérim, cinq morts dans des manifestations

Un pays sous haute tension. Au Venezuela, des dizaines de milliers d'opposants et de partisans du président Nicolas Maduro ont manifesté ce mercredi dans la capitale, à Caracas et dans d'autres grandes villes. Cinq personnes dont un mineur de seize ans sont mortes dans des violences, pendant la nuit qui a précédé les manifestations. Les opposants, vêtus de blanc, exigent un "gouvernement de transition" et de nouvelles élections.





De leur côté, les partisans du gouvernement, habillés de rouge pour la plupart, se sont retrouvés dans d'autres points de la capitale pour apporter leur soutien au chef de l'Etat et rejeter les revendications de l'opposition, qu'ils considèrent comme une tentative de coup d'Etat orchestrée par Washington. Les commerces, écoles et institutions sont restés fermés mercredi, tandis que de rares véhicules étaient visibles dans les rues. Les violentes manifestations de 2017 qui ont fait 125 morts sont encore dans toutes les mémoires.