Venezuela : une gigantesque panne d'électricité paralyse le pays

Déjà que le pays est touché par une crise politique majeure, maintenant, il est plongé dans le noir. Cela fait 36 heures que les transports, les écoles et les hôpitaux sont paralysés par une gigantesque panne d'électricité au Venezuela. Les vols ont dû être annulés dans les aéroports, les feux de signalisation dans les centres-villes ne fonctionnent plus et à Caracas, le système de santé est à l'arrêt. De leur côté, Nicolás Maduro et Juan Guaidó se renvoient la responsabilité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.