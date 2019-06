Venise : pourquoi les paquebots de croisière ne sont pas près de quitter la Lagune

En attendant, Venise profite de l'argent que lui apporte l'accueil des croisières. Les dépenses des passagers et des équipages à terre, ainsi que les coûts acquittés par les navires pour accoster rapportent 170 millions d’euros par an à la commune. Selon une seconde étude de Riposte Turismo pour Clia, l’Association Internationale des Compagnies de Croisières, cela correspond à 3% du PIB de Venise. Par ailleurs, dans cette ville durement touchée par le chômage, cette activité incessante pourvoit plus de 4 000 emplois et fait vivre 200 entreprises locales.





Alors pour compenser les coûts de fonctionnement, et notamment les frais de maintien en état des bâtiments - mis à mal par le ressac incessant du passage des paquebots - Venise a décidé de mettre en place une taxe d’entrée dans la ville. Votée en février 2019 et effective depuis le 1er mai, cette taxe est de trois euros pour chaque visiteur d'un jour. Ceux qui dorment sur place en sont exemptés, puisqu'ils sont déjà soumis à la taxe de séjour. A partir de 2020, la contribution devrait augmenter à six euros, puis varier entre trois et dix euros selon la saison et la fréquentation. La taxe est normalement collectée par les transporteurs, mais des contrôles pourront être effectués, avec des amendes allant jusqu'à 450 euros.





La taxe devrait rapporter entre 30 et 50 millions d'euros supplémentaires à la Ville. Un montant plutôt encourageant, d'autant que les croisiéristes ont été encore plus nombreux en 2018, avec 502 accostages de paquebots et 1 560 579 passagers. Et que les estimations pour 2019 annoncent aussi bien.