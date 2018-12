Venise va pouvoir faire payer l’accès à ses visiteurs

Cette contribution vise tout d’abord les visiteurs qui ne restent pas dans les hôtels ou les logements loués, et ne paient donc pas la taxe de séjour. Mais aussi les croisiéristes et les 600 navires géants qui accostent dans la Cité des Doges chaque année. La taxe devrait être répercutée sur les billets. Elle pourrait rapporter jusqu’à 50 millions d’euros par an.





"Merci à tous ceux qui dorénavant nous aiderons à garder Venise propre, en permettant aux Vénitiens de vivre plus convenablement", a déclaré le maire de Venise, Luigi Brugnaro, dans les colonnes du quotidien La Repubblica, arguant que les coûts pour nettoyer le centre historique et pour assurer la sécurité de la ville avaient trop longtemps été supportés par les Vénitiens. "Nous étudierons une réglementation équilibrée et partagée qui préserve tous ceux qui étudient et travaillent sur notre territoire", a-t-il cependant ajouté sur Twitter.