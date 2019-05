Ventes d'armes à l'Arabie Saoudite : le chargement d'un navire saoudien fait polémique, l'armateur dément

Le 10 mai dernier, un autre cargo saoudien de la compagnie maritime Bahri, le Bahri Yanbu, avait renoncé à accoster au port du Havre où il devait prendre livraison d'armes françaises. L'affaire avait été là aussi dévoilée par Disclose, le média indépendant qui avait également révélé mi-avril une note confidentielle de la Direction du renseignement militaire (DRM), listant les armes françaises utilisées au Yémen et la possibilité qu'elles puissent toucher des civils. A ces questions et accusations, le gouvernement français réplique invariablement que la destination et l'utilisation de ces armes sont extrêmement contrôlées et qu'elles sont utilisées à titre "défensif".





Néanmoins, trois journalistes ayant participé à cette enquête ont été récemment auditionnés par les services de renseignement français. Ces convocations ont suscité un tollé dans la profession qui dénonce une atteinte à la liberté de la presse.