Gare à ces affiches retouchées qui font le lien entre Brexit et pénuries dans les supermarchés

Des rayons presque vides, où ne subsistent que quelques produits. Des images qui ont circulé assez massivement au cours des dernières semaines et qui nous viennent tout droit de Grande-Bretagne. Sur les réseaux sociaux, ces clichés de pénuries ont été très commentés, notamment certains sur lesquels on peut lire des messages supposément écrits par les enseignes de grande distribution.

Devant des étals restés vides, plusieurs photos montrent des panneaux d'information rédigés en anglais, visiblement placés là par les enseignes de grande distribution. On peut notamment lire des messages assez vindicatifs : "Veuillez nous excuser pour le choix retreint de produits à l'heure actuelle, cela fait suite au vote qui a consisté à dire aux Européens d'aller se faire f****e et de retourner dans leurs pays respectifs". Un écriteau qui se termine par un cinglant : "Vous êtes content, maintenant ?" Si des pénuries sont bien observées outre-Manche et que le Brexit n'y est pas étranger, il faut toutefois se méfier. Ces images sont en effet retouchées, les originaux ne faisant pas mention de la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

Des versions antérieures et non modifiée de cette image permettent d'observer qu'elle date a minima de la mi-août. Si le supermarché s'excuse du choix limité dans ses rayons, elle l'attribue à "des difficultés d'approvisionnement à l'échelle entière du pays". Et ne mentionne pas le Brexit à travers ce message.

À quoi attribuer ces pénuries ? Dès le début septembre, TF1 se penchait sur la question, indiquant que le pays se voyait "confronté depuis des semaines à une pénurie inédite de chauffeurs routiers, provoquée par un exode d'Européens". Une désertion qui résultait elle-même "du Brexit et de la pandémie de coronavirus". Faute de main d'œuvre, les marchandises ne peuvent être acheminés jusque dans les commerces, ce qui conduit à des réapprovisionnements difficiles et à des rayons non pourvus. "Je n'avais jamais observé de telles pénuries", expliquait fin août un dirigeant de Co-op dans les médias britanniques.

Outre-Manche, on craint désormais que les fêtes de Noël soient perturbées. Le gouvernement a annoncé qu'il allait faire légèrement évoluer sa politique migratoire, renforcée après le Brexit, et qu'il comptait accorder jusqu’à 10.500 visas de travail provisoires. Le Premier ministre Boris Johnson a laissé entendre que davantage de ces permis temporaires pourraient être délivrés, sans pour autant évoquer un retour en arrière. "Ce que nous ne pouvons pas faire [...], c’est simplement retourner au vieux modèle fatigué et déficient, et recourir au levier de l’immigration incontrôlée", a-t-il lancé. Évoquant plutôt une "période d’ajustement".