11-Septembre, 20 ans après : combien de détenus reste-t-il à la prison de Guantanamo ?

Dans les mois qui ont suivi les attentats, les États-Unis ont capturé des centaines d'hommes soupçonnés de liens avec Al-Qaïda et les ont envoyés sur cette base navale de Guantánamo qui, depuis, embarrasse Washington, régulièrement accusée de "violations des droits humains". Qualifiés d'ennemis combattants, ils ont été privés de droits et aucun calendrier n'a été fixé pour leur jugement ou leur libération.

Au plus fort de la crise après les attentats, la prison a accueilli jusqu'à 780 détenus. Aujourd'hui elle n'en compte plus que 39. La majorité des 780 détenus ont depuis été libérés, certains après plus de 10 ans de détention sans inculpation. Chaque année, le nombre ne cesse de diminuer. Par exemple, lorsque Barack Obama accède au pouvoir en janvier 2009, il restait 240 détenus à Guantánamo. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 39, dont plusieurs ont reçu une promesse de libération qu'ils attendent toujours, d'autres l'espèrent.