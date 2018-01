VIDÉO - 2018, nous voici : d'Auckland à New York, les plus beaux feux d'artifice du Nouvel An

A Hong Kong, le spectacle a duré 10 minutes tandis qu'à Dubai, tous les regards étaient tournés vers le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, illuminée par un spectacle laser. Festivités aussi en Europe où la sécurité avait été renforcée. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont ainsi massées sur les Champs-Elysées à Paris pour suivre le décompte projeté sur l'Arc de Triomphe. A New York, c'est la célèbre boule de Times Square que les badauds sont venus admirer. Et il leur a fallu se tenir chaud. La Saint-Sylvestre 2017 a été parmi les plus froides jamais enregistrées à New York avec une température ressentie de -15 degrés à Manhattan.