2022 : le sens de la fête malgré le Covid

Que ça fait du bien de s'embrasser, de partager cette soirée presque comme si de rien n'était. De New York à Lyon, le monde entier veut respirer. Dans le 11ème arrondissement à Paris, ce n'est pas la foule des grands soirs, mais ces jeunes s'en contenteront largement. Ils ont fait la fête malgré la fermeture des bars et des restaurants à deux heures du matin.

Même en travaux, Big Ben a repris du service. La plus célèbre cloche du monde a sonné de nouveau à minuit, une parenthèse enchantée pour de nombreux Britanniques. Plus d'une tonne de confettis est lancée en plein cœur de Times Square. New York restera toujours elle-même un soir de 31 décembre même avec une jauge réduite à 25%. Enfin, l'image la plus impressionnante était au Brésil.