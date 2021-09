24H avec les travailleurs nomades aux États-Unis

Ils vivent dans l'ouest américain, à l'orée des forêts et sur les terrains publics, là où la terre est gratuite parce qu'ailleurs, la vie est devenue trop chère. Doug Higgins, photographe et vidéaste, travaillait dans l'événementiel avant la pandémie. Il vit avec l'équivalent d'un peu plus de 600 euros par mois. Et depuis près d'un an, il est nomade, malgré lui. Il est surnommé monsieur le maire dans cet endroit qui ressemble à un quartier peuplé de compagnons d'infortune.