30 ans après la chute du mur, les Berlinois témoignent

Les Berlinois ont dû attendre le 9 novembre 1989 pour connaître de nouveau la liberté. Avant cela, le fameux mur de Berlin a brutalement séparé des familles. C'était notamment le cas d'Ingrid Steagner, qui fut séparée de la sienne en seulement quelques heures. Elle a vu le mur se construire juste devant chez elle, et ce dernier était infranchissable. En 28 ans, plus de 140 personnes ont péri en tentant de le franchir. Mais Klaus Schulz, lui, y est parvenu en 1967, sous le capot d'une voiture.



