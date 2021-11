52 ans de mystère : qui a volé la Nativité, l'un des plus beaux tableaux du Caravage ?

Dans les années 70, la mafia avait même réclamé une rançon à l'Église et envoyé des morceaux de la Nativité à un prêtre sicilien. L'enquête est internationale. Même le FBI américain a placé la Nativité en tête des œuvres d'art les plus recherchées au monde. Sa valeur dépasserait désormais les 100 millions de dollars. Alors, la traque sans relâche du tableau mobilise même le Parlement italien. En 2015, le tableau est revenu à la vie. Les experts se sont basés sur des photos en piètre état pour reproduire Jésus, Saint-Laurent et Saint-François comme le Caravage les avait peints quatre siècles plus tôt. Une reproduction remarquable mais les Catholiques siciliens, eux, restent inconsolables.