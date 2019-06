VIDÉO - 75 ans du Débarquement : le résumé des cérémonies de la matinée en images

Plus tôt dans la matinée, Emmanuel Macron a posé en compagnie de la Première ministre britannique Theresa May, la première pierre d'un mémorial britannique à Ver-sur-Mer, dans le Calvados. Il s'agissait du dernier rendez-vous officiel de Theresa May, avant sa démission qui sera effective vendredi. Dans la foulée, le chef d'Etat français est allé à la rencontre de deux vétérans français, Léon Gautier et Jacques Lewis, à la sous-préfecture de Bayeux.