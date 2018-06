VIDÉO - A bord de l'Aquarius, les équipes de SOS Méditerranée s'apprêtent déjà à repartir

L'Aquarius a fait la une des médias pendant plusieurs jours après avoir erré en Méditerranée à la recherche d'un port d'attache. Finalement, c'est à Valence que le bateau de l'ONG SOS Méditerranée a accosté en Espagne dimanche 17 juin après été rejeté par l'Italie.





Un long périple avec 630 personnes à bord. Une équipe de TF1 a pu rencontrer les équipes de SOS Méditerranée et de Médecin sans frontière à bord du navire. Elle ne cachent pas leur colère après la polémique italienne. Désormais, toute l'équipe s'active pour remettre le bateau en état. Ils devraient reprendre le large d'ici la fin de la semaine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.