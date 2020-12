À Douvres, des milliers de routiers coincés pour le réveillon

Après quatre jours de blocage, la situation n'est toujours pas revenue à la normale. À Douvres, des milliers de poids lourds encombrent encore routes et ronds point. Nous avions rencontré Sébastien Boucly mercredi. À quatre kilomètres de l'embarquement du ferry, ce jeudi soir, ce chauffeur poids lourd n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Mais, c'est trop tard pour passer un diner en famille. Rentrer enfin en France, c'est le seul cadeau de Noel qu'il espère. "Surtout on est tout seul, on n'a pas toujours de toilette ni de point d'eau pour se laver. Depuis lundi, ça commence à être catastrophique", regrette-il. Toute la journée, les traversées se sont réalisées au compte-goutte. Il reste des milliers de camions à faire passer, encore pour plusieurs jours.