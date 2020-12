À la découverte d'un hôtel de glace en Laponie

À 200 kilomètres au nord du cercle polaire arctique, un palais digne de la Reine des neiges évolue et se réinvente depuis plus de trois décennies. Bienvenue à Jukkasjarvi, en Laponie suédoise, dans le premier et le plus grand hôtel de glace du monde. C'est un gigantesque projet artistique et comme tous les ans, les artistes ont été minutieusement sélectionnés, même s'ils viennent d'un peu moins loin à cause de la pandémie.