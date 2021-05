À la découverte des fortunes de Bakou

Elle accueille des courses de Formule 1 sur son circuit flambant neuf et les matchs du prochain Euro de football. Bakou en Azerbaïdjan se transforme à toute vitesse grâce à l'argent du pétrole. Gratte-ciel futuriste, boutique de luxe dont les enseignes illuminent les avenues et une jeunesse qui aime la fête dans des établissements branchés. Un petit air d'Europe avec une grande roue comme à Londres et des gondoles comme à Venise. Le résultat d'un lifting complet, une métamorphose réalisée à coups d'injection de pétrodollar, issue de l'or noir, dont regorgent les sous-sols du pays et les fonds de la mer Caspienne.