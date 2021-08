À la découverte du plus haut barrage du monde dans les Alpes suisses

Un colosse de béton au pays des montagnes. Derrière le mur du barrage, un lac qui semble sans limite. Ses eaux viennent de 100 kilomètres à la ronde. Pour remplir cette accumulation de 400 millions de mètres cube d'eau, on a besoin de 33 glaciers. Et le monstre est bien vivant. On nous fait pénétrer dans ses artères : un labyrinthe de 32 kilomètres de galeries, creusé dans la montagne. À l'horizontale et à la verticale, 2 200 marches taillées pour les géants. Une séance de steps quotidienne pour les cinq barragistes. Ils ont pour mission de surveiller le géant.