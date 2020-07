À la rencontre des "muxes" au Mexique

Dans le sud-ouest du Mexique, les "muxes" représentent 6% de la population. Ce sont des hommes qui s'habillent en femmes et qui ont adopté tous les codes de la féminité. Comme Sergio, Sofia, Queta ou Mistica, cette communauté homosexuelle et travestie est très bien acceptée dans ce pays, pourtant catholique pratiquant. Ces hommes-femmes se définissent comme un troisième sexe.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.