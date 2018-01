VIDÉO - A Miami, un enfant de 7 ans finit menotté après avoir frappé une enseignante

Les faits se sont produits le 25 janvier dernier, à Miami, aux Etats-Unis, au sein du centre scolaire K-8 de Coral Way. Sous le regard bouleversé de sa mère, qui a filmé la scène à l'aide de son téléphone portable, un jeune garçon âgé de 7 ans est alors arrêté, menotté et escorté jusqu'à l'hôpital pour enfants de Nicklaus pour un examen psychologique. La cause ? Une altercation survenue avec une enseignante, qu'il aurait frappée à plusieurs reprises. Cette dernière lui aurait demandé d'arrêter de jouer avec la nourriture.





Selon le rapport d'incident écrit par un des agents de police des écoles publiques du comté de Miami-Dade, Munick Soriano, l'enfant aurait alors refusé de s'exécuter et aurait asséné plusieurs coups dans le dos de sa professeure et lui aurait également tiré les cheveux, alors que cette dernière tentait de l'emmener dans un couloir à l'extérieur de la cafétéria. Ignorant les injonctions de l'enseignante, le garçon aurait continué à la frapper, à lui donner des coups de pieds jusqu'à ce qu'ils tombent tous les deux au sol, rapporte le Miami Herald.





Les responsables du district scolaire de Floride ont expliqué que le transport de l'enfant à l'hôpital faisait partie du protocole standard suivi dans ce genre de cas, et ce en vertu de la loi sur la santé mentale en Floride, sur la base de critères comportementaux indiquant qu'il pouvait "constituer une menace pour lui-même ou pour les autres". Les autorités ont également déclaré que c'était la deuxième fois que les agents avaient eu recours aux menottes concernant un élève, en vertu de la même loi.