A peine arrivé au Royaume-Uni, Trump se paie Theresa May et douche tout espoir d’accord commercial

Dans cet entretien, Donald Trump n’y va pas par quatre chemins et regrette l’attitude de la Première ministre anglaise, notamment le fait que Theresa May n'ait pas écouté son conseil de se montrer plus dure dans les négociations avec Bruxelles. "Je l'aurais fait très différemment. J'ai en fait dit à Theresa May comment le faire mais elle n'était pas d'accord", a-t-il dit, estimant qu'elle s'était engagée sur une voie ne correspondant pas au vote des Britanniques pour un retrait de l'UE, lors du référendum de 2016.