À Pékin, la vie a repris presque normalement

La foule est dense dans un marché aux fruits et légumes au cœur de la capitale chinoise. Notre caméra a du mal à circuler. Une scène impensable il y a encore quelques semaines. Doucement, la vie semble reprendre dans certains quartiers. L'épidémie est enrayée, mais la Chine reste prudente et craint une deuxième vague épidémique causée par des personnes contaminées venues de l'étranger.



20/03/2020