À qui iront les 29 millions de doses d’AstraZeneca découvertes en Italie ?

Est-ce un stock non déclaré qui a été découvert dans une usine de conditionnement au sud de Rome ? Des millions de doses AstraZeneca, de quoi vacciner 29 millions de personnes. Des bouteilles destinées à l'Union européenne et aux pays pauvres se défend l'usine. Bruxelles n'en croit rien et fait bloquer tout le stock. "Aujourd'hui, AstraZeneca n'a fourni que 25% des doses promises à l'Europe dans les contrats. Et donc on comprend finalement que l'Europe est servie après d'autres pays : l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis. D'où une certaine colère des dirigeants européens", explique Nathalie Coutinet, économiste de la santé à l'Université de Sorbonne à Paris.