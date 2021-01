VIDÉO - Kim Jong-Un reconnaît des "erreurs" en ouvrant le congrès du parti du parti

En conséquence, le pouvoir s’est engagé à analyser en profondeur "les expériences, les leçons et les erreurs commises pendant cette période" sans cependant donner plus de précisions.

Les sanctions internationales pèsent sur le pays dans le but de le faire renoncer à ses programmes balistiques et nucléaires. Les relations furent "bi-polaires" entre Donald Trump et Kim Jong-Un, entre poignées de main et invectives.

Quant au prochain résident de la Maison-Blanche, il aurait qualifié de "voyou" le dirigeant nord-coréen qui lui-même l'aurait qualifié de "chien enragé". L’arrivée prochaine de Joe Biden à la tête des États-Unis, ne semble donc que peu favorable à une détente entre la Corée du Nord et les USA, ni présager d'une sortie d'isolement pour Pyongyang.