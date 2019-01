VIDÉO - A Taïwan, des Gilets jaunes perturbent le Nouvel an de la présidente

Mardi, une centaine d'entre eux sont parvenus à s'introduire à la cérémonie traditionnelle du 1er janvier de levée du drapeau devant le palais présidentiel, en présence de la présidente. Une fois le drapeau levé, ils ont enlevé leurs manteaux pour arborer leurs gilets jaunes ainsi que des banderoles tout en scandant des slogans, provoquant de brèves échauffourées avec les forces de l'ordre.





Le mouvement taïwanais découle d'un contentieux entre les autorités fiscales et Tai Ji Men, une organisation religieuse dont le chef avait été arrêté et poursuivi pour fraudes et évasion fiscale en 1996. Bien que les tribunaux aient abandonné les poursuites pour fraude, Tai Ji Men demeure accusé de devoir des millions de dollars d'arriérés d'impôts. La première manifestation de masse des "gilets jaunes" taïwanais demandait une amnistie dans les procédures pour évasion fiscale.