Accident de motoneige au Québec : ce que l’on sait de la disparition des cinq Français

En ralliant la Tuque à Saint-Gédéon en motoneige, le groupe de huit Français et leur guide Canadien ont dévié de leur itinéraire et sont tombés dans les eaux du lac Saint-Jean. Trois d'entre eux sont parvenus à rejoindre la terre ferme et ont donné l'alerte. Leur guide a pu être repêché, mais en hypothermie, il décéda quelques heures plus tard. Les enquêteurs ne s'expliquent toujours pas pourquoi le groupe circulait à cet endroit.



