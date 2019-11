"Acqua alta" à Venise : le réchauffement climatique seul en cause ?

En Italie, Venise est encore en état d'urgence, et ses habitants ont toujours les pieds dans l'eau. Depuis l'épisode d'Acqua alta de mardi dernier, les Vénitiens ont constaté que le phénomène se multiplie depuis le début du siècle. Le réchauffement climatique accentue la montée des eaux et la surfréquentation touristique, accompagnée de son inévitable développement urbain, fragilise les terres de Venise.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.