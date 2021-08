Aéroport de Kaboul : la porte de l'espoir

Et sans avoir la traduction dans le cri de cette jeune fille, on entend le mot taliban et on comprend les implorations de toutes ces personnes. Partir, prendre un avion et quitter l'Afghanistan à tout prix. Seuls les avions militaires atterrissent et redécollent aujourd'hui. L'aéroport semble être devenu la seule zone où il y a encore matière à espérer. Mais, c'est aussi la zone de tous les dangers. Tirer en l'air, c'est la manière un peu radicale pour ces derniers soldats de l'armée afghane de rétablir un semblant de calme.