Affaire Epstein : le prince Andrew rattrapé par la justice américaine

Il n'est plus le bienvenu sur le balcon de Buckingham. La famille royale a décidé de rayer le prince Andrew des photos. Le troisième enfant de la Reine vient de perdre ses huit titres militaires et ses parrainages à plus de 90 associations. Il ne pourra plus porter ses uniformes. En quatre lignes expéditives rédigées avec l'accord de la Reine, les sanctions sont tombées quelques heures après que la justice américaine autorise la poursuite pour agression sexuelle contre le prince.