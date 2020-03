Afflux de migrants en Turquie et en Grèce : vers une nouvelle crise ?

La situation est confuse à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Les policiers et les militaires turcs bloquent la route. Ils ont installé des grilles. Les demandeurs d'asile et les réfugiés sont obligés de traverser les champs pour atteindre la frontière avec la Grèce. Ils sont aussi bloqués par les autorités grecques. Des milliers de policiers et militaires font usage de gaz lacrymogène pour contenir leur afflux.



