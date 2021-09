Afghanistan : 49 Français et leurs familles évacués à bord du vol Kaboul-Doha

Parmi les Français, 11 sont originaires de Rennes : 7 adultes et 4 enfants. Dans la ville bretonne, Shah Ahmadi remue ciel et terre depuis des semaines pour faire rapatrier des Franco-Afghans. Il a pu parler avec une famille qui était dans l'avion. "Ils étaient enfin soulagés de pouvoir rentrer chez eux après tout ce qui s'est passé, et de commencer une vie normale. C'était un cauchemar terrible pour eux. Ils sont sûrs qu'ils vont rentrer et vivre en paix", raconte-t-il.