Les attentats perpétrés à Kaboul vivement condamnés à l'international

RÉACTIONS - Les attentats-suicides qui ont frappé les abords de l'aéroport de Kaboul jeudi ont provoqué une pluie de réactions et de condamnations à l'international.

Le double attentat meurtrier qui a eu lieu à Kaboul, en Afghanistan, a été vivement condamné à travers le Monde. En premier lieu par la France où Emmanuel Macron a dénoncé "avec la plus grande fermeté les attaques terroristes" revendiquées par l'État islamique qui a notamment coûté la vie à 13 militaires américains et 18 autres ont été blessés.

Dans un communiqué, le président de la République Emmanuel Macron a fait part de "ses condoléances aux familles des victimes américaines et afghanes", a adressé "son soutien aux blessés" et salué "l'héroïsme de celles et ceux qui sont sur le terrain pour mener à bien les opérations d'évacuation". Il s'est également exprimé au sujet de l'évacuation de ressortissants français et afghans. "La France les mènera à leur terme et maintiendra dans la durée l'action humanitaire et de protection des Afghans menacés", a déclaré Emmanuel Macron.

Par la voix de son secrétaire générale, Jens Stoltenberg, l'Otan a également condamné "fermement cet attentat terroriste horrible", tout en soulignant que la priorité restait "d'évacuer autant de gens que possible vers un environnement sûr, le plus rapidement possible". De son côté, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a condamné "les attaques lâches et inhumaines à l'aéroport de Kaboul".

Angela Merkel et Boris Johnson ont réagi

En Europe, la chancelière allemande Angela Merkel a dénoncé un attentat "absolument ignoble". "Il s'agit d'une situation très, très tendue pour faire sortir les gens du pays", a-t-elle indiqué. Outre-Manche, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que les opérations d'évacuation allaient continuer malgré les attentats revendiqués par l'État islamique : "Clairement, ce que montre cette attaque, c'est l'importance de continuer ce travail de la manière la plus rapide et la plus efficace possible dans les heures qui nous restent, et c'est ce que nous allons faire", a-t-il ajouté.

Dans le reste du Monde, le Qatar a dénoncé l'attaque et rejeté "la violence et le terrorisme quelles que soient les motivations et les causes". L'Égypte a également condamné "la double attaque terroriste" et renouvelé "sa solidarité dans le combat contre toutes les formes de terrorisme, de violence et d'extrémisme", selon le ministère des Affaires étrangères. Finalement, la Jordanie a fait part de sa condamnation et dénoncé le "terrorisme qui reste une menace dangereuse".

