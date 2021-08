VIDÉO - Afghanistan : au cœur de Kaboul, désormais tenu par les talibans

Les talibans tirent en l'air pour intimider la foule à l'aéroport de Kaboul. De jour comme de nuit, les coups de feu résonnent à travers la ville. La présence des talibans, lourdement armés, est menaçante. Celle de nos caméras les rend agressifs. "On voyait les talibans avec leur kalachnikov en bandoulière s’exciter et même devenir un peu nerveux quand on s’est mis à les filmer à travers les vitres du bus", rapporte notre journaliste.

Dans ce climat toujours de plus en plus tendu, les évacuations se poursuivent. "Tous ceux avec qui nous avons parlé nous disent qu'il n'y a plus de vie possible ici", rapporte Liseron Boudoul au cœur de l'aéroport. Pour les Afghans qui ont réussi à passer, ces avions représentent l'ultime espoir de quitter le pays quand les autres tentent encore de franchir les check-points des talibans.