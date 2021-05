Afghanistan : au moins 50 morts dans des explosions devant une école de Kaboul

"Je me suis précipité sur les lieux et je me suis soudain retrouvé au milieu de corps dont les mains et les têtes avaient été tranchées, les os brisés. C'étaient toutes des filles", a témoigné un habitant au micro de TF1. Le quartier de Dasht-e-Barchi, où est survenu le drame, est situé dans l'ouest de la capitale afghane. Il est majoritairement peuplé par des chiites hazaras et on s'y préparait à célébrer la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de jeûne du ramadan.