Afghanistan : ces femmes qui résistent

Les Afghanes continuent à revendiquer le respect de l'égalité des droits. Un progrès que certaines connaissent depuis 20 ans. Il leur parait impossible aujourd'hui de devoir y renoncer quel que soit les risques encourus. Témoignages.

Depuis l'arrivée des talibans, la plupart des salons de beauté ont fermé. Les photographies de femmes sont recouvertes de peinture. Il faut effacer toute trace de féminité. Dans une petite rue pourtant, derrière de lourds rideaux beiges, deux coiffeuses travaillent en cachette. À l’intérieur, les lumières sont éteintes. Nina et Disha maquillent et coiffent une Afghane qui va se marier. “Les Afghanes ont besoin de nous, mais on ne peut plus travailler librement. Alors, on se cache et on travaille avec la peur au ventre”.

Nous nous rendons dans un faubourg de Kaboul où nous rencontrons Shoukria, professeur d'université. Elle veut témoigner à visage découvert malgré les risques. Elle nous explique qu'elle a rangé tous ses vêtements à l'occidentale. “Ça c'est mon Jean que je portais avant je l'adorais. Les chaussures à talons avec les talibans, ce n'est plus possible. Quand je sors maintenant, je dissimule mon visage sous ce voile, c'est plus prudent”, confie-t-elle. Shoukria ne travaille plus. Les talibans ont fermé toutes les universités. Elle est très inquiète pour le futur. “Les femmes présentatrices ont déjà disparu de la télévision et il n'y a plus de dessins animés pour les enfants. Alors bien sûr que les talibans vont changer le système d'éducation. Ce sera religieux et moi, je ne peux pas l’accepter. Je ne vois aucun futur pour moi”.

Shoukria pense que les talibans n’ont pas changé sur la question des femmes, contrairement à ce qu'ils disent. “Ils ont déjà détruit tout ce que nous avons construit depuis 20 ans pour améliorer nos droits et nos conditions de vie. Ils nous ont pris notre dignité. Envoyez ce message au monde : ‘il faut nous sauver’”. Des femmes qui disent haut et fort leurs blessures, mais qui veulent résister. Nous rencontrons Sarah, une avocate dans sa maison. Elle aussi veut témoigner à visage découvert pour évoquer la nouvelle loi islamique qu’elle redoute. “J'étais avocate et je me retrouve prisonnière dans ma maison. Les talibans ont fermé les tribunaux. De toute façon, on a vu il y a 20 ans comment ils appliquaient leur justice. Ils lapident les femmes accusées d'adultère, coupent les mains des voleurs en public. Alors aujourd'hui, ils disent qu’ils n’appliqueront pas strictement leur loi islamique ? J’en doute”, dit-elle.

Sarah sait qu’elle ne pourra plus exercer son métier. Mais elle assure qu'elle va continuer à défendre les droits des femmes afin qu’elle ne disparaisse pas totalement de la vie publique.

