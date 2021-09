Afghanistan : comment les talibans administrent Kaboul

"C'est un slogan qui dit 'l'ancien régime est tombé, à nous l'indépendance'", explique à TF1, dans la vidéo en tête de cet article, un maulavi (un érudit religieux) chargé du travail de propagande des nouveaux maitres de l'Afghanistan. "On veut que les gens nous rejoignent et nous soutiennent", poursuit Ahmad Wasaq, du nouveau ministère de la Culture.

"S'ils ne sont pas disciplinés, alors nous seront obligés d'être un peu plus rudes", nous détaille ensuite le maulavi Hanan, chargé de la sécurité. Puis il nous désigne un groupe de quelques hommes. "Ce sont des voleurs, et on ne tolère pas les voleurs chez nous".

Trois semaines jour pour jour après leur arrivée au pouvoir, les talibans continuent donc de donner des gages de bonne conduite dans l'espoir que la communauté internationale reconnaisse leur régime. Mais ils semblent encore loin d'y parvenir.

En atteste, notamment, l'appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un document non encore public et obtenu par l'AFP, ce dimanche 5 septembre. "J'appelle à la fin immédiate de la violence, au respect de la sécurité et des droits de tous les Afghans, et au respect des obligations internationales de l'Afghanistan, y compris tous les accords internationaux auxquels ce pays a adhéré".