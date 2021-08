Afghanistan : des vétérans français témoignent

Le caporal-chef Julien Bry a passé six mois sur le sol afghan dans l'uniforme de l'armée française. Alors, les images du retour des Talibans sont pour lui une nouvelle cicatrice. "Ce qui me fait le plus mal, c'est de s'être investi pour aider un pays à être autonome et de se retrouver au final, quelques années après, avec ce bilan-là", déclare-t-il.