Afghanistan : désespérés, des parents font passer leurs enfants par les murs de l'aéroport de Kaboul

La toute première vidéo a été capturée par un journaliste de l'association Rise to Peace. On y voit une petite fille escaladant le mur qui la sépare du tarmac. Vêtue d'une robe blanche et de collants noirs, elle est aidée par un soldat occidental, qui la serre ensuite dans ses bras. On aperçoit sur cette séquence une femme, située à sa droite, qui, elle aussi, tente vainement d'escalader la façade. Elle est finalement épaulée par les militaires, comme en témoigne une autre vidéo de l'association. Cette dernière ne précise pas si la femme - reconnaissable par sa robe noire et son foulard rose - est la mère de l'enfant.