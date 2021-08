Afghanistan : encore "quelques dizaines de Français à évacuer" avant le départ des troupes américaines

Les heures sont désormais comptées pour quitter Kaboul. Alors que les Américains ont affirmé vouloir retirer leurs troupes d'Afghanistan au 31 août, craignant pour leur sécurité, les pays procédant au rapatriement de leurs expatriés sont désormais dans une course contre la montre. Une fois le départ des militaires américains, qui sécurisent l'aéroport de Kaboul, les départs ne seront plus possibles. "Notre calendrier dépend de celui des Américains", explique sur LCI ce mercredi Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger. "Chaque heure compte, chaque minute compte pour pouvoir évacuer nos derniers ressortissants et de celles et ceux qui nous ont aidés et qui se sentent menacés."